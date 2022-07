IL MONOPOLY – UN GIORNO A FORTE DEI MARMI ‘QUOTATO’ SULLE VENDITE ON LINE DIVENTA GIA’ OGGETTO DI CULTO

VENERDI’ 15 LUGLIO IL PRIMO CHALLENGE DI FRONTE AD ASPESI E IN COLLABORAZIONE CON CAFFE’ GIARDINO

Viene garantito blisterato e con tanto di originale fascetta col nome dell’hotel, dello stabilimento o del locale ‘in’. Il Monopoly-Un giorno a Forte dei Marmi è

già diventato oggetto di culto, addirittura ‘quotato’ alla stregua del mercato dei diamanti. Infatti a pochi giorni dalla distribuzione delle scatole della limited edition del gioco

più giocato _ lanciata dall’imprenditore Michael Rothling _ si moltiplicano le vendite on line da parte di privati che sono riusciti ad accaparrarsi uno dei pezzi

in distribuzione unicamente dai 28 sponsor presenti nelle caselle. E le richieste fanno impennare il valore del Monopoly fortemarmino con inserzioni sui siti di vendita che

superano anche i 250 euro di richiesta per una scatola in vendita al pubblico a 70 euro. “E’ il segnale di un interesse che supera ogni aspettativa _ racconta soddisfatto Rothling _

ed è prevedibile che a breve il valore salirà ulteriormente trasformando questo gioco in vero e proprio oggetto per appassionati collezionisti”.

Tra l’altro venerdì 15 luglio dalle 19 alle 21 si svolgerà il primo vero challenge all’aperto di Monopoly: sono già tantissimi gli iscritti al game evening promosso dalla multinazionale

Dimian in collaborazione con Aspesi e Caffè Giardino. Di fronte al negozio Aspesi (a due passi dal Fortino) verranno allestiti tavoli per divertirsi giocando a comprare bagni, locali e negozi di Forte dei Marmi e sarà presente una charity box per sostenere le locali Croce Verde e Misericordia.