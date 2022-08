Il monito dei sindacati: “Ita non diventi un tema da campagna elettorale”

AGI – Prosegue il dibattito sul futuro di Ita Airways, strattonata tra la volontà del governo Draghi di chiudere la partita prima delle elezioni, la ferma opposizione di alcuni partiti ad una decisione presa da un governo senza più una maggioranza e il rischio che il futuro della compagnia di bandiera italiana finisca con il divenire un’arma da campagna elettorale.

Entro agosto una decisione dovrebbe essere presa se si considera che nel corso della conferenza stampa del 4 agosto il premier Mario Draghi si era detto determinato a chiudere il dossier, e quindi la cessione della compagnia, entro una decina di giorni.

A contendersi la compagnia italiana sono ad oggi, da un lato, la cordata Certares-Air France-Delta e, dall’altro, quella composta da Msc-Lufthansa. Alcune voci avevano dato quasi per certo che il governo avesse già deciso di cedere l’80% di Ita a Msc-Lufthansa (rispettivamente alla prima il 60% e alla seconda il 20%) a fronte di un’offerta da 900 milioni. Più recentemente è stato invece ribadito che entrambe le cordate sono tutt’ora in corsa. Intanto arrivano gli appelli dei sindacati affinche’ si metta la trattativa al riparo dal braccio di ferro del dibattito elettorale.

“Ita – afferma all’AGI Stefano De Carlo, segretario esecutivo Anpac – deve seguire un percorso non minato dalle beghe elettorali. Non è corretto metterla nelle condizioni della vecchia Alitalia, in cui la politica metteva bocca con soluzioni fantasiose che hanno portato solo a disastri”. Dello stesso parere anche il segretario generale della Uilt, Claudio Tarlazzi, secondo il quale “la cosa peggiore che può accadere a Ita è finire nel tritacarne elettorale: un rischio che va scongiurato, perche’ si fanno dichiarazioni nell’interesse dei partiti e non del Paese”.