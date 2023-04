Il momento tanto atteso è finalmente giunto, il 18 e il 19 Aprile, coach Marco Sodini dedicherà due intere giornate alle giovanili del Basketball Club Lucca.

Il curriculum di Sodini è di quelli belli consistenti, vanta un percorso professionale di alto livello e costellato di successi e di ingaggi molto autorevoli, ha iniziato la sua carriera a Viareggio, partendo dal femminile, è poi approdato a Lucca in DnB, città e società di pallacanestro alle quali ancora oggi è molto legato, poi la Nazionale U18, l’Olimpia Milano, la Virtus Bologna, Cantù, l’Orlandina, senza disdegnare esperienze all’estero come Kiew o la Colombia.

Saranno due giorni da “full-immersion” densi di nozioni, indicazione tecniche, schemi e moduli di gioco che Sodini riverserà sui giovani atleti del Bcl, fornendo anche preziose indicazioni e punti di vista nuovi agli allenatori del settore giovanile targato Bcl.

Martedi 18/4 alle ore 15:30 inizierà la prima seduta di allenamento congiunta della giornata: i primi ad incontrare coach Sodini saranno i ragazzi della Under 15 guidati dal bravo Damiano Sodini, omonimo del coach viareggino.

Alle 17:15 sarà la volta della Under 14 di Chiarello, sempre alla palestra di San Concordio, mentre per l’ultima sessione di allenamento della giornata, Sodini si sposterà al Palasport per incontrare alle ore 19:00, la Under 19 Gold di Nalin

Mercoledi 19/4, Sodini sarà di nuovo alla Palestra di San Concordio alle ore 16:00 e questa volta farà da supporto a coach Meoni e alla sua Under 13, alle 17:15, sempre alla palestra di San Concordio arriveranno i ragazzi della Under 17 Ecc. a seguire la Under 17 Silver di coach Tardelli ed infine a conclusione della due giorni, Sodini supporterà l’allenamento della Under 19 Silver di coach Ricci.