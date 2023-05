Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha fatto tappa domenica a Pietrasanta,

a Pietrasanta, prima a Marina, poi in centro storico, fino a piazza

Duomo, per sostenere il sindaco uscente e candidato al ballottaggio del

28 e 29 maggio, Alberto Stefano Giovannetti.

E’ stata l’occasione, per il segretario nazionale della Lega, per

ribadire l’importanza di andare a votare e convincere gli elettori a

sostenere il centrodestra, “gli unici in grado di portare a termine i

programmi che si sono prefissati”, ha detto il leader del Carroccio.

Con lui anche l’europarlamentare Susanna Ceccardi e diversi onorevoli e

rappresentanti regionali e locali del partito. Anche il candidato

sindaco Giovannetti ha rimarcato l’importanza, domenica e lunedì, di

tornare alle urne, per dare modo all’amministrazione uscente di

completare e portare avanti il lavoro svolto sul territorio in questi

ultimi 5 anni.