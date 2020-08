Il Ministero chiede chiarimenti sul dissesto di Massarosa

A renderlo noto sono le forze di minoranza di centro sinistra e gli ex consiglieri di centrodestra passati all’opposizion che parlano di “bocciatura del Ministero” per il bilancio comunale. Richieste non formali ma sostanziali, secondo gli oppositori del sindaco Coluccini, secondo i quali il Comune è di fatto paralizzato: vista la mole di richieste per l’ok definiivo da Roma si dovrà attendere probabilmente fine anno.

Già nei prossimi giorni – concludono le forze di opposizione – assumeranno l’iniziativa di scrivere al Ministero per illustrare il quadro della situazione e rispondere a diversi dei quesiti posti, nell’interesse di Massarosa”.