il Milan venduto a RedBird!

il Milan venduto a RedBird!

Firme messe nei giorni scorsi, a breve l’annuncio ufficiale

Il Milan, fresco vincitore del campionato, ha un nuovo proprietario: RedBird.

Nei giorni scorsi, verosimilmente non a Milano, sono state apposte le firme sull’accordo preliminare di cessione del club tra Elliott e RedBird.

Gerry Cardinale, numero uno di RedBird ieri non era a Milano e al momento non si trova in città. Ora si attendono solo gli annunci ufficiali che arriveranno nei prossimi giorni.

Il club rossonero era stato rilevato dal fondo di Paul Singer a luglio 2018 proprio dal fondo d’investimento americano Elliott Management Corporation di Paul Singer per l’inadempienza di Li Yonghong, che l’anno precedente era subentrato a Fininvest attraverso Rossoneri Sport Investment Lux, società creata appositamente come veicolo per acquisire il Milan. Di fatto si tratta di un passaggio tra fondi americani, da quello della famiglia Singer fondato nel 2014 a quello di Gerry Cardinale, ex banchiere di Goldman Sachs, che diventa così il nuovo azionista di riferimento.

E il calcio? Quello di una volta…?

Se non sono solo romaticherie, noi perché nessun italiano compra il PSG o il Liverpool o il Real Madrid??!