IL METEO del LAMMA Toscana aggiornato mercoledì 15 gennaio

GIOVEDI’ parzialmente nuvoloso o velato con locali addensamenti sulla costa e sulle zone settentrionali..

VENERDI‘ poco nuvoloso in mattinata con locali banchi di nebbia nelle pianure interne e addensamenti di nubi basse sulla costa e sul Valdarno Inferiore. Aumento della nuvolosità dal pomeriggio con piogge in serata sulle zone di nord-ovest, in estensione al resto della regione nella notte; neve in Appennino oltre 1400 metri..

SABATO nuvoloso con piogge e rovesci sparsi soprattutto nella prima parte della giornata. Neve in Appennino oltre 800-1000 metri di quota..

DOMENICA molto nuvoloso con piogge sparse sulle zone interne, più frequenti sull’Appennino orientale, neve oltre 500-800 metri.

Foto di Michele Sensi