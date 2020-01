IL METEO del LAMMA Toscana aggiornato giovedì 16 gennaio

VENERDI’ poco nuvoloso in mattinata con banchi di nebbia o nubi basse nell’interno. Aumento della nuvolosità dalla mattina a partire da ovest con piogge dal tardo pomeriggio sulle zone di nord-ovest, in estensione al resto della regione nella notte; neve in Appennino oltre 1300-1400 metri. Rischio gelate..

SABATO nuvoloso con piogge e rovesci sparsi soprattutto nella prima parte della giornata. Neve in Appennino in graduale abbassamento di quota nel corso della giornata fino a localmente 400-500 metri in serata..

DOMENICA parzialmente nuvoloso con addensamenti più consistenti sulle zone appenniniche e orientali..

LUNEDI’ nuvoloso per nubi prevalentemente medio-alte.





Foto di David Bonaventuri