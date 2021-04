Il messaggio pasquale del vescovo Giulietti dal Duomo di Castelnuovo Garfagnana

CASTELNUOVO GARFAGNANA – E’ stato l’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti a celebrare in diretta la Santa Messa di Pasqua dal Duomo Abbaziale di Castelnuovo Garfagnana tramessa in diretta su noi tv. A condividere con lui celebrazione Monsignor Angelo Pioli e Don Alex Martinelli.

Il Duomo seguendo la attuali restrizioni ha potuto ospitare solo 150 persone mentre a cose normali sarebbero stati ben oltre 500 i fedeli presenti. La Santa Messa delle 11 trasmessa in diretta sulla nostra emittente è stata la quarta celebrazione della Pasqua di Resurrezione e in tutte c’è sempre stata grande partecipazione. Il servizio liturgico è stato animato dalla presenza dei “ministranti” del Duomo e dalla Corale del Duomo stesso in questo caso diretta e accompagnata all’organo dal maestro Luca Bacci. Ovviamente anche la Corale si è presentata in formazione ridotta nell’ambito e nel rispetto delle normative anti contagio. La giornata di pasqua dell’Arcivescovo era iniziata di buon’ora a Lucca con la celebrazione della Santa messa nel Carcere di San Giorgio e nel pomeriggio è proseguita con altre celebrazioni nell’area pastorale della Versilia.

fontenoitv