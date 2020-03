Il messaggio lanciato dai Comitati in difesa della Sanità Pubblica, oggi, ha viaggiato dal Nord al Sud Italia

Il messaggio lanciato dai Comitati in difesa della Sanità Pubblica, oggi, ha viaggiato dal Nord al Sud Italia: “Sanità Pubblica, piu’ posti letto e personale sanitario”.

L’iniziativa lanciata dal Comitati in difesa della Sanità Pubblica, che prevedeva una protesta da casa, realizzata con l’affissione di cartelli e striscioni alle finestre e sui balconi, è stata recepita da moltissimi cittadini e non solo in Toscana.

Sono arrivate numerosissime foto da ogni parte d’Italia, il messaggio lanciato dai Comitati in Difesa della Sanità pubblica, oggi, ha praticamente attraversato l’intero paese: Brescia, Massa, Carrara, Montignoso, la Versilia tutta, Firenze, Lucca, Reggio Emilia, Bologna, Roma, Agrigento e, se continueranno ad arrivare, saremo ben felici di pubblicarli sulle pagine dei siti dedicati alla Sanità. I Comitati ringraziamo tutti e tutte quanti/e hanno voluto “cantare” questo “inno” in difesa della Sanità Pubblica.

C’è chi ha scritto col rossetto, chi ha sacrificato un vecchio lenzuolo, chi una “gloriosa vela” chi ha scritto su un vassoio per alimenti, chi su una T-shirt, chi su un sacco della spazzatura (per la carta), perché se una cosa la vuoi fare il modo lo trovi. Ringraziamo tutti e tutte.

Comitato Sanità Pubblica Versilia contro il depotenziamento dell’Ospedale Versilia e dei Servizi Territoriali.