il Mercoledi dei single – una piacevole abitudine!

il Mercoledi dei single una piacevole abitudine!

il 15 gennaio

ingresso riservato a single di tutta la toscana (ingresso età consigliata minimo anni 40)

Cena buffet self service + speed date in sala prive + serata in discoteca 20€ a persona

Cos’è lo speed date?

si parla e ci si conosce un di fronte all’altro, a tempo scaduto gli uomini si spostano per conoscere il partner successivo, oltre che conoscere bella gente ti diverti pure…altre sorprese le troverai se verrai!

Arrivo al locale max 20:30 con verifica iscrizioni alla serata e pagamento e consegna drink

Dopo la cena a buffet si sale nel prive per svolgere lo speed date

per le h 23 circa si scende in pista per ballare la disco unendosi alla serata del locale con musica anni 90, latino. ballabili e commerciale.

Iscriviti allo speed date:

Luis whatsApp 349 6 128 128 Tel Sms 366 536 22 33

scrivi nome + la parola “speed date full stop 15 gennaio

o prenota cliccando in alto qui sull’evento a PRENOTA UN POSTO

La serata si svolge presso Full Stop via circonvallazione 49 Buggiano Pistoia uscita autostrada Chiesina Uzzanese (ci sono solo 10 minuti di auto) e seguire indicazioni per Borgo a Buggiano, il locale si trova proprio nei pressi del semaforo.

Venerdi 17 Gennaio Speed Date Pistoia

https://www.facebook.com/events/439307580315268/