Il mercato di Camaiore si sposta nelle piazze del centro storico

CAMAIORE – Rivoluzione in arrivo per il mercato settimanale di Camaiore. Da questo venerdì infatti i banchi lasceranno via Oberdan per approdare nelle tre piazze principali del centro storico: piazza XXIX Maggio, San Bernardino e Diaz e qualche stand anche lungo la via Vittorio Emanuele.

La scelta, infatti, va nella direzione di liberare il Viale Oberdan – dove, finora, si svolgeva il mercato -, riaprendolo alla viabilità veicolare e permettendo quindi maggiore libertà nello spostamento intorno al Capoluogo, e insieme creare un unico grande sistema commerciale tra i banchi del mercato e le attività di Via di Mezzo e zone limitrofe, per promuovere quindi una massiccia presenza di persone nel Centro Storico, cuore pulsante della Città.

Una dislocazione che però divide per la prima volta l’area mercatale, con effetti tutti da capire sull’affluenza nelle singole piazze. “Siamo consapevoli che, forse, non sia la situazione ideale proprio per la scelta di spezzare il mercato in due” – ha commentato la Confesercenti Toscana Nord – ma in maniera responsabile e nell’interesse degli operatori ambulanti e di quelli a posto fisso abbiamo dato parere favorevole”.

“Adesso – conclude Confesercenti – attendiamo di verificare sul campo la bontà della scelta voluta dal Comune.”