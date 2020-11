Il mercato delle auto elettriche rischia di comportare un aumento delle emissioni di CO2

di Claudio Vastano

E’ quanto emerge da una ricerca pubblicata sull’ultimo Sustainability Monitor del colosso per l’analisi del mercato minerario Roskill. Nel report si evidenzia che la produzione del litio necessario alla realizzazione delle batterie delle auto elettriche potrebbe far addirittura triplicare le emissioni di CO2 entro il 2025 (secondo alcune stime il valore potrebbe addirittura crescere di un fattore sei entro il 2030).

Ciò sarebbe dovuto alle fasi di estrazione, produzione e trattamento di questo elemento. Il litio può essere ricavato da acque salmastre ad alta concentrazione (salamoie) o da rocce contenenti pirosseno di litio e alluminio. In media, questa seconda fonte comporta una liberazione di 9 tonnellate di CO2 per ogni tonnellata di carbonato di litio raffinato, che è il triplo di quanto avviene con le salamoie.

Per questo motivo si sta pensando di abbandonare la produzione industriale di litio da fonte minerale per implementare quella da acque salmastre. Queste ultime sono particolarmente abbondanti in Cile, Argentina e in alcune zone degli Stati Uniti. La salamoia viene pompata in superficie per poi essere raccolta in vasche di evaporazione. Da qui, il materiale grezzo viene inviato a impianti chimici che estraggono il prodotto ultimo, ovvero il carbonato di litio.