Il mercato agroalimentare di Pescia ordinato e in assoluta regola

Il mercato agroalimentare di Pescia ordinato e in assoluta regola

Giurlani e Gliori “I fatti cancellano tante inutili polemiche”

L’annuncio che il mercato settimanale ci sarebbe stato, sia pure ridotto al solo settore agroalimentare e con regole di accesso simili a quelli dei supermercati ,aveva sollevato qualche polemica ma, alla prova dei fatti, la scelta della giunta guidata dal sindaco di Pescia Oreste Giurlani si è rivelata giusta.

Il mercato ha visto la presenza di diversi cittadini che sono entrati scaglionati, superando le barriere che erano state collocate nella parte alta di piazza Mazzini per regolarne l’accesso, con i volontari della protezione civile e gli agenti della polizia municipale a verificare che tutto si svolgesse in modo ordinato e corretto.

“Abbiamo riflettuto molto su questa decisione- hanno commentato appena concluso il mercato Oreste Giurlani e l’assessore allo sviluppo economico Annalena Gliori- e le motivazioni che ci hanno spinto a farlo è stata essenzialmente offrire una opportunità di acquistare frutta e verdura fresca e altri prodotti alimentari. Grazie alla organizzazione, con tre metri di distanza fra ogni banco e i clienti ben oltre la distanza di sicurezza. Del resto ci sono altre realtà, come Montale e altre, che hanno mantenuto il mercato senza tutti gli accorgimenti che abbiamo messo in atto noi e quindi possiamo dire che tutto è andato bene e il ringraziamento di operatori e cittadini è la migliore risposta a tutti quelli che non avevano capito bene le motivazioni di questa scelta”.

Gli uomini della questura di Pistoia sono giunte in piazza Mazzini a verificare lo svolgimento del mercato, che sarà riproposto anche il prossimo sabato, con alcune modifiche, soprattutto per quanto riguarda l’accesso al panificio e alla macelleria aperti sul lato sinistro della piazza. Tutto ovviamente se non ci saranno novità in ambito nazionale.