Il meglio di… Andrea Pucci – A Villa Bertelli torna la dissacrante ironia

Il meglio di… Andrea Pucci – A Villa Bertelli torna la dissacrante ironia

del comico, cabarettista e presentatore milanese

Risate e divertimento assicurati al suo nuovo One man show

Mercoledì 18 agosto ore 21.30 Teatro estivo

Necessario green pass o test antigenico rapido o molecolare negativo effettuato entro le 48 ore precedenti l’evento

Risate e ancora risate con Andrea Pucci, che mercoledì 18 agosto alle 21.30 torna sul palco estivo di Villa Bertelli a Forte dei Marmi con Il meglio di…. Andrea Pucci, il suo nuovo One-man show, che avrà come sempre un ritmo incalzante e l’energia della satira, tutta incentrata sulla vita quotidiana di ognuno di noi. Sarà un work in Progress, ripercorrendo FUORI DAGLI SCHEMI TEATRALI gli sketch che lo hanno reso celebre in questi anni fino ad oggi, rendendo partecipe il pubblico in sala e coinvolgendolo nei suoi monologhi. Sul palco con lui, la strepitosa Zurawski band, ormai da tempo inseparabile compagna dei suoi spettacoli.

Andrea Baccan (in arte Pucci) è nato a Milano il 23/08/1965 dove a ancora vive. Pucci è un cabarettista, monologhista nonché presentatore ed animatore delle notti milanesi, attento osservatore della quotidianità, ama dialogare e scontrarsi con il pubblico improvvisando situazioni grottesche.

Necessario green pass o test antigenico rapido o molecolare negativo effettuato entro le 48 ore precedenti l’evento.