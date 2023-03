Il Mediceo Live Festival annuncia il primo headliner Lunedì 7 agosto | Coma Cose

I Coma Cose sono il primo annuncio di una line up che riserva ancora molte sorprese. Il Mediceo Live Festival sulla scia del successo dell’anno precedente si prepara a una seconda edizione sempre più ricca e vivace, pronta a coinvolgere un pubblico ancora più ampio.

I Coma Cose sono una delle band più note nell’ambiente indipendente italiano. Il duo milanese nato nel 2016, composto da Fausto Lama e California, da subito ha suscitato grande interesse nel pubblico e nella critica grazie alla voce sottile di California e alle atmosfere musicali e narrative molto originali di Fausto.

Tra i molti successi che costellano i primi passi della loro carriera Inverno Ticinese, il loro primo EP nel quale mostrano tutto il loro potenziale esplosivo e il primo disco, Hype Aura, qualche anno più tardi, che li caratterizza per il loro bruciante e irridente autosarcasmo.

Il 2020 è l’anno delle collaborazioni per i Coma Cose, duettano con i Subsonica e con Francesca Michielin e insieme al produttore Stabber nasce Due. Nel 2021 partecipano a Sanremo con il brano Fiamme negli occhi e quest’anno per la seconda volta affrontano il palcoscenico dell’Ariston con un brano incredibilmente personale, L’addio, che come un puzzle ricostruisce i pezzi della loro storia d’amore.

I biglietti sono già disponibili su TicketOne.

Una produzione Alive, Ceragioli management, The Cage e XRL Produzioni