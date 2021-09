il mare d’inverno è quello di Angelo Lunardi, premiati vincitori e partecipanti ai social photo contest

il mare d’inverno è quello di Angelo Lunardi, premiati vincitori e partecipanti ai social photo contest

Grande partecipazione all’evento finale organizzato da GoVersilia, Comune di Pietrasanta e Fondazione Versiliana.

La cartolina del mare d’inverno è quella di Angelo Lunardi. La sua foto, che immortala il pontile durante un temporale, ha vinto il social contest organizzato da GoVersilia in collaborazione con il Comune di Pietrasanta per promuovere, al di là dell’estate, il territorio durante i mesi invernali. Al secondo posto si è classificato Mario Fornari, al terzo Luigi Piccirillo, al quarto Michela Giannecchini e al quinto Giulio Maggi. Menzione speciale per Patricia Menardo per la foto più simpatica.

Il mare, questo il messaggio, si può vivere tutto l’anno. E’ una meta sempre perfetta per una passeggiata in solitaria, per la pesca, per fare surf, per leggere un libro o rilassarsi, per amarsi ed innamorarsi, per riflettere ed apprezzare la fortuna di essere in un posto meraviglioso. Un progetto di comunicazione che ha raccolto tantissime adesioni da parte di fotografi, appassionati e turisti: le foto selezionate da una commissione sono state pubblicate, ogni domenica, per 24 settimane, sull’account ufficiale Instagram del Comune di Pietrasanta “Pietrasanta Eventi”. Migliaia i likes incassati, centinaia i commenti degli utenti che hanno rilanciato e condiviso i contenuti firmati da tanti fotografi che si sono messi a disposizione.

I partecipanti al contest sono stati premiati in occasione di una serata evento molto partecipata all’Agorà di Tonfano a cui hanno presenziato l’assessore all’associazionismo, Andrea Cosci, il consigliere comunale, Giacomo Vannucci, il Presidente della Fondazione Versiliana, Alfredo Benedetti insieme al presidente dell’associazione Go Versilia, Katia Corfini che ha organizzato e coordinato l’iniziativa condotta da Claudio Sottili. Le foto sono state selezionate dalla giuria composta da Matteo Bertetto (fotografo professionista e didatta), Katia Corfini (presidente GoVersilia e fotografo), Vincenzo d’Ippolito (amministratore GoVersilia e velista), Enzo Masci (regista e autore di testi teatrali), Gabriele Tizzani Bergamini (amministratore GoVersilia poeta e regista), Mario Biondi (fotografo).

Nel corso della serata sono state premiate le foto finaliste di Davide Bresciani, Debora Gennari, Silvio Catani, Nelita Specchierla, Doria Luisi, Emanuela Cavani, Carolina Pellizzari, Marco Capitanini, Mauro Pierotti, Rita Barbetti, Ettore Rossi. Premiato fuori concorso Gabriele Tizzani Bergamini.

Le immagini e poesie dei concorsi fotografici e letterari sono visibili sul gruppo FB GoVersilia, www.facebook.com/groups/ goversilia

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina ufficiale www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts