VERSILIA – Le tradizionali fiere per San Giuseppe organizzate a Torre del Lago e Querceta sono state soltanto in parte rovinate dal tempo incerto. Tante persone hanno approfittato soprattutto la mattina della tregua della pioggia

E’ stata l’incertezza per le condizioni meteo a condizionare la domenica di San Giuseppe in Versilia, dove erano in programma due delle fiere più importanti e tradizionali, quella di Torre del Lago e quella di Querceta.

E proprio a causa del meteo, che prevedeva un peggioramento pomeridiano, il grosso della partecipazione si è registrato durante la mattinata.

A Torre del Lago la fiera era iniziata già il sabato con la processione religiosa e la cena di beneficenza che ha visto la presenza di un centinaio di partecipanti, completando di fatto i posti disponibili. La domenica poi il tradizionale mercato, con la nuova disposizione dei banchi e la differente dislocazione all’interno delle vie del paese che ha reso più fluido l’afflusso dei visitatori.

Molte persone anche a Querceta dove, accanto al tradizionale mercato commerciale e ai banchetti enogastronomici, le associazioni di volontariato del territorio hanno dato vita ad esercitazioni dedicate ai più piccoli.

Spazio anche allo sport e alle tradizioni con piazza Matteotti che ha ospitato i gruppi sportivi e le esibizioni del gruppo sbandieratori e musici.

Infine grande curiosità, non solo tra i bambini, hanno destato i due splendidi esemplari di vacche maremmane che hanno fatto bella mostra di sé nel recinto allestito in via Ranocchiaio.

fonte noitv