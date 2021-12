Il maltempo di questi giorni ha richiesto, per la sicurezza dei cittadini, di chiudere in via preventiva il ponte di via Bernardini.

Il maltempo di questi giorni ha richiesto, per la sicurezza dei cittadini, di chiudere in via preventiva il ponte di via Bernardini. I dati dei pluviometri dicono che nelle ultime 36 ore sono piovuti 118 millimetri di pioggia nelle colline a nord di Porcari. È importante affrontare queste emergenze con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. Grazie a tutti i volontari che anche in questo giorno di festa sono al lavoro. Sulla pagina del primo cittadino, Leonardo Fornaciari Sindaco , aggiornamenti in tempo reale sulla situazione.