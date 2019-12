Il maltempo alza la voce su Barga con frane e smottamenti

Una frana si è verificata in località Fraia, tra i comuni di Barga e Coreglia, mentre un’altra si è verificata lungo la strada di Fornioni. A destare in particolare preoccupazione però ò è stata una frana che si è verificata in loc. Lato, nei pressi del torrente Corsonna, che minaccia un palo della media tensione dell’Enel che serve la zona della montagna di Barga. Una mattinata intensa insomma quella di sabato per la protezione civile del comune di Barga. Sulla frana che minaccia il palo della linea elettrica anche i Vigili del Fuoco intervenuti nel pomeriggio di sabato per delimitare l’area, mentre la situazione è stata anche segnalata ad Enel per le necessarie verifiche. Sotto controllo anche le altre due frane di Fraia e Fornioni, la prima delle quali ha temporaneamente isolato alcune abitazioni.