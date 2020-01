Il M°Alessandro Mazzucchelli ringrazia personalmente Vando d’Angiolo, un uomo che costruì il suo successo con umiltà, non dimenticando mai le proprie origini

E’ trascorsa una settimana dalla scomparsa del Dott. Vando D’Angiolo. Per diversi motivi durante la celebrazione del suo funerale non sono potuto intervenire. E’ mancato un tassello importante, quello di Azzano, il suo paese, le sue origini, la sua gente, che nonostante il successo imprenditoriale, non ha mai dimenticato: ne ha sempre conservato l’amore e con orgoglio l’ha sempre portato in giro per il mondo insieme alla sua azienda.

Mi sento quindi in dovere di farlo adesso per un sentimento sincero e profondo di parentela, di amicizia, di rispetto e di gratitudine, di forte apprezzamento per questo uomo che insieme al fratello Mons. Don Danilo, ha onorato tutto il paese di Azzano e rappresenta un esempio per i giovani.

Desidero anche prescindere dai legami familiari e di parentela, anche se mi è difficile perchè da lui ho avuto tanto sostegno in circostanze luttuose; mi ha sempre spronato e rimarrà sempre nella mia memoria, tra le tante, la frase pronunciata nel ritirare l’onoreficienza il “Campano d’oro” all’Università di Pisa : ”… l’umiltà, la povertà, la fatica, la durezza della vita, il desiderio di voler riuscire a tutti i costi, si trasfondono nel lavoro. Riesce meglio chi ha vissuto e sperimentato questi ostacoli e superandoli si è formato e fortificato….”.

Lo faccio come maestro della Filarmonica di Azzano, a nome del Presidente, del Consiglio, di tutti i musicisti, degli allievi e insegnanti della scuola di musica finanziata dalla Fondazione D’Angiolo. Con il suono gli abbiamo dato l’ultimo saluto e ossequiato il Presidente Onorario della Filarmonica di Azzano, Dott. Vando D’Angiolo. La banda ha eseguito brani scelti non a caso: una marcia funebre per mettere in evidenza la tradizione paesana (il corteo funebre da Azzano verso il cimitero de La Cappella); l’Ave Maria di Gounod per onorare l’amore verso la mamma Mite; l’Inno dei lavoratori per ricordare il suo attaccamento al lavoro e perchè la banda partecipò nel 1957 all’evento della sua laurea presso la sua abitazione nel “Tarzello” intonando questo brano; infine all’uscita della salma dalla chiesa l’Inno di Mameli, per le sue onoreficienze e titoli e per aver portato l’Italia nel mondo.

Lo faccio come socio ed ex amministratore della Pubblica Assistenza di Azzano e del Comune di Seravezza. Vando fece parte per diversi anni, insieme al senatore Patrizio Petrucci, del direttivo nazionale dell’ A.N.P.A.S. ricoprendo la carica di tesoriere. Riuscì a far uscire dal limbo la Pubblica Assistenza di Azzano portandola come modello organizzativo a livello nazionale; per la prima volta si cercò di abbattere i “campanili” unificando con il solo nome di Pubbliche Assistenze della Montagna le cinque realtà dei paesi vicini.

Lo faccio come ex insegnante della scuola di Azzano. Per evitarne la chiusura finanziò un progetto dove si prevedevano ore aggiuntive per gli insegnanti, per la bidella, diversi laboratori con esperti: musica, teatro, informatica con relativa aula dotata di sei postazioni. Finanziò inoltre la chiusura e soffittatura dell’ingresso dell’edificio, le scaffalature per accogliere una biblioteca aperta a tutti sorta con la collaborazione con Mondadori. Finanziò anche progetti per altre scuole dell’Istituto Comprensivo di Seravezza. E’ per questo che nasce la Fondazione Mite Giannetti D’Angiolo: aiutare i ragazzi della montagna , dare loro opportunità di studio e di crescita culturale, occasioni che a Vando e Don Danilo sono mancate.

Difficile per me accettare la sua mancanza, soprattutto del sabato: i due fratelli venivano al Michelangelo per un caffè, salutare, stare insieme, chiacchierare con i paesani dopo la consueta visita alla tomba della mamma e dei defunti della famiglia.

Lo faccio come semplice azzanese ringraziandolo per le sue attenzioni e contributi:

– Pubblica Assistenza: costruzione del garage per l’ambulanza, acquisto dell’ambulanza e del pick up, rifacimento del tetto, degli infissi, dell’ambulatorio, risanamento e arredamenti dei locali adibiti a circolo dell’Associazione.

– Filarmonica: acquisto divise per la banda, costruzione dell’aula di musica, finanziamento della scuola di musica

– Cospicui contributi per la ristrutturazione della Pieve di San Martino a La Cappella e oratorio di San Michele di Azzano.

– Contributo per la costruzione del parcheggio in Via Martiri del Lavoro.

– In prima linea per il meeting degli Azzano d’Italia

– Altre Associazioni di volontariato ed anche privati sono stati oggetto della sua generosità.

A nome di tutti quanti hanno collaborato con Te nel volontariato, nell’Associazionismo, nel sociale e nel paese, porgo il mio commosso saluto e la vicinanza a Don Danilo, alla moglie Sig.ra Paola, ai figli Giuliano e Stefano, ai nipoti, a tutta la famiglia. La Tua umanità e generosità, il Tuo attaccamento al Paese di Azzano, sono oggetto di insegnamento a tutti i giovani e meno giovani.

La mia preghiera ti raggiunga lassù, insieme a tutti i nostri cari. Lassù nel cielo potrai ricevere la cittadinanza onoraria, quella eterna che nessun “terreno” potrà negare o modificare.

Alessandro Mazzucchelli