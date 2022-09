Il mais, introdotto in Europa dopo la scoperta dell’America, arrivò in Italia nel ’500, ma ebbe grande diffusione due secoli dopo, probabilmente con varietà provenienti dai Balcani, da cui il nome di “granturco”.

Dopo il grano tenero e duro, il granturco è il cereale più coltivato nel nostro Paese, in particolare nella pianura padana.

Oggi il suo impiego prevalente è quello per l’alimentazione degli animali d’allevamento (bovini, avicoli, ecc.), ma un tempo veniva utilizzato soprattutto per l’alimentazione umana sotto forma di polenta, la quale, in alcune regioni, ha costituito per circa tre secoli la base alimentare della popolazione.

Del granturco, oltre alle pannocchie, veniva utilizzato ogni parte della pianta: i tutoli e i gambi servivano per accendere il fuoco nel camino, le foglie e le barbatelle verdi si univano al foraggio degli animali, con quelle secche delle pannocchie si facevano intrecci per borse ecc…e le più bianche e interne venivano utilizzate per imbottire i sacconi dei materassi.