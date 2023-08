Il Maestro Graziano Polidori rappresenta per il Comune di Pescaglia una figura importante: pur non essendoci nato (ma la famiglia è originaria di Fiano) ha rappresentato un punto di riferimento importante in campo artistico e culturale. A Pescaglia ha portato ad esibirsi nel tempo artisti poi divenuti di fama internazionale e a Pescaglia ha “scoperto” e formato il nostro Gabriele Vivian i , talento assoluto della lirica mondiale.