Il M5S dona a Caritas dei giocattoli per i bambini delle famiglie più fragili

Il M5S dona a Caritas dei giocattoli per i bambini delle famiglie più fragili. Quando il bene della comunità è un obiettivo fondamentale.

Venerdì 5 febbraio la Caritas Diocesana ha permesso di ricordare al Movimento 5 Stelle di Lucca l’enorme distanza che sempre farà la differenza tra chi dei problemi chiacchiera soltanto e chi invece agisce sul campo per risolverli.

La Caritas meritatamente è un gigante tra questi ultimi ed il M5S per sua naturale predisposizione non vorrebbe che poterne seguire i migliori insegnamenti ed indirizzi.

L’occasione d’incontro nella sede Caritas, tra due piccole delegazioni, si è creata recentemente nell’occasione della donazione della seconda e ultima parte dei giocattoli raccolti dai Pentastellati per l’iniziativa “Giocattoli in Movimento” (la prima come ricorderemo è stata donata una settimana fa all’Associazione Luna).

Stavolta, in particolare si tratta di un notevole numero di peluches teneri, simpatici e colorati, proprio come piacciono ai bambini.

Caritas esattamente a 50 anni dalla sua nascita, è sempre vicina ai bambini delle famiglie più fragili, “…soprattutto in questo momento complicato che tutti stiamo vivendo e che su loro grava ancora di più…” come scrive la sua Direttrice, la Dott.ssa Donatella Turri in una lettera di ringraziamento ai Pentastellati, e aggiunge: “…I giocattoli donati oggi ci permetteranno di alleviare il peso delle situazioni di difficoltà vissute dai più piccoli. Si tratta di minori che perlopiù vivono in nuclei che faticano a volte a mettere anche un semplice piatto caldo sulla propria tavola…”

Ebbene, cosa dire e soprattutto come rispondere a quanto scritto, se non impegnarsi a sensibilizzare sempre di più sia il singolo cittadino che chi siede nelle istituzioni, ma troppo spesso si ritrova impegnato suo malgrado più ad affrontare e risolvere le difficoltà ed insidie della politica odierna piuttosto che conservare il contatto con i problemi reali della società.

Il Movimento 5 Stelle è nato con questi intenti anche se nel tempo si sono dimostrati sempre più difficili da perseguire e/o ostacolati.

Ci sembra opportuno sottolineare riportando sempre parti della stessa lettera: “Dall’inizio della pandemia abbiamo incontrato un numero sempre maggiore di persone che si rivolgono a Caritas.

Ci chiedono una mano per mangiare, per dormire, per essere sostenute nelle più comuni spese familiari, per trovare un lavoro o non perdere quel poco che hanno. Caritas rimane prossima attraverso i Centri di Ascolto e di Distribuzione, le botteghe di vicinato solidale, le mense, i dormitori, i centri diurni, le case di accoglienza e tanti altri servizi attivi anche durante il lockdown per non lasciare i più fragili da soli”.

Caritas è sembrata al M5S un chiaro esempio di organizzazione sociale capillare, attenta, vicina e responsabile come dovrebbero essere gli Enti pubblici compresi i Partiti, guidati sì da indirizzi politici ma svincolati dalle logiche di partito e finalizzati al concreto benessere delle collettività.

La Dott.ssa Turri scrive ancora: …Oltre ad animare questi servizi, abbiamo sempre cercato di riservare un’attenzione privilegiata ai bambini delle famiglie più in difficoltà. Proprio per questa ragione, abbiamo lanciato negli anni iniziative progetti di cui potessero beneficiare i minori, come Salta Su, LOL (Laboratorio Orchestrale Lucchese), la Ludoteca “Il Tempo di Momo”, i centri estivi Play School e le Settimane Verdi, il Caritas Camp, il servizio CaritasPrint e tanti altri…”

Come Movimento 5 Stelle Lucca, ci rendiamo disponibili nella forma più appropriata e continuativa (non solo occasionale come stavolta) al sostegno di tutte le iniziative di volontariato, ovviamente accantonando la mera politica, ma abbracciando l’unica soluzione possibile per il bene rapido e duraturo della collettività lucchese, ossia l’unione e l’impegno senza bandiere, campanilismi ed interessi da parte di tutte le sane realtà cittadine.

Massimiliano Bindocci il Consigliere Comunale pentastellato a questo proposito cita una celeberrima frase del compianto cofondatore del M5S Gianroberto Casaleggio: “Un’idea non è di destra né di sinistra. E’ un’idea. Buona o cattiva.”

Il M5S lucchese ringrazia Caritas per averci fatto toccare con mano un cuore pulsante della solidarietà, dell’ascolto, dell’azione concreta contro il disagio e l’emarginazione.