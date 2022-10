Il luogotenente non voleva riammettere al servizio il brigadiere che l’ha ucciso

Forse una spiegazione, se si può trovare una spiegazione nell’omicidio in una persona disturbata di mente (ed, io, sommessamente, credo che quando si arriva ad uccidere, se non in guerra, qualcosa in noi non funzioni a dovere) sta nel fatto che il luogotenente Doriano Furceri non voleva riammettere in servizio il brigadiere Antonio Milia, dopo la sospensione per motivi psichiatrici. Sarebbe questa, stando a quanto scrive l’agenzia di stampa Ansa, la causa scatenante dell’omicidio che si è consumato a Como. Milia si era asserragliato nella caserma di Asso, in provincia di Como, uccidendo Furceri – suo superiore – e trattenendo alcuni ostaggi. Dopo una lunga trattativa, durata tutta la notte, i carabinieri hanno poi fatto irruzione nella caserma, arrestando il carabiniere. Gli ostaggi – una donna carabiniere e le famiglie di altri militari – sono usciti liberi e illesi, mentre un carabiniere è rimasto ferito ad un ginocchio durante l’irruzione in caserma.

Milia era stato sospeso dal servizio lo scorso Febbraio, in concomitanza con l’arrivo ad Asso del luogotenente Furceri. Il provvedimento sarebbe stato preso dai vertici della Compagnia di Como in seguito ad alcuni comportamenti del militare, che – forse per via di una crisi nei rapporti con la moglie – avrebbe manifestato tendenze suicide. Per lo stesso motivo, gli sarebbe stata tolta anche la pistola di ordinanza. Nelle scorse settimane, poi, Milia (che pare fosse stato ricoverato anche in un reparto psichiatrico la scorsa estate ed al quale sembra mancasse un anno o poco più per andare in pensione) avrebbe ottenuto il via libera al reintegro in servizio da parte della commissione medica di Milano. Forceri, però, si sarebbe opposto, ritenendolo, purtroppo, ora si vede: a ragione, non in grado di poter tornare al lavoro. Da qui la decisione di mettere il militare forzatamente in ferie. Una mossa che avrebbe portato alla discussione, sfociata poi in omicidio-

D.V.