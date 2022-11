Da oggi il Luogotenente Pierri Gianluca è il nuovo Comandante della Tenenza di Castelnuovo di Garfagnana, subentrando al Maresciallo Aiutante Giannasi William.

L’incarico è stato ufficializzato alla comunità della Valle del Serchio dal Comandante Provinciale del Corpo, Col. t.SPEF Marco Querqui, nel corso di una sobria cerimonia svoltasi alla presenza dell’ultimo Comandante titolare del presidio del Corpo (Lgt. C.S. – ora in congedo – Marco Onesti), del Comandante del Gruppo di Lucca, Ten. Col. Carlo Bastone, del Comandante della locale Compagnia dei Carabinieri, Cap. Biagio Oddo, e del Dott. Andrea Tagliasacchi, Sindaco della città che ospita la Guardia di Finanza in Garfagnana da ben 155 anni, ossia dal 1867, anno in cui aveva ancora la denominazione di Corpo delle Guardie Doganali.

Il Luogotenente PIERRI Gianluca, 48 anni, originario della città di Genova, si è arruolato nel Corpo nel 1995 e ha frequentato a l’Aquila, presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, il 70° corso AA.MM.

Nella sua ultraventennale carriera da Ispettore, Pierri ha rivestito diversi incarichi operativi, tra cui quello di Capo Sezione Coordinamento Informativo del Comando Provinciale di Lucca.

Il Colonnello QUERQUI, nel ringraziare il M.A. William Giannasi per aver retto, in sede vacante, per oltre 6 mesi egregiamente la Tenenza di Castelnuovo di Garfagnana, ha

formulato al nuovo Comandante i migliori auguri per il nuovo e delicato incarico.

Nel corso della cerimonia, cui hanno presenziato anche alcuni familiari, sono state consegnate ricompense di ordine morale al Comandante uscente e al personale del reparto per il lodevole comportamento in operazioni di servizio.