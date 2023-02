Il luogo del cuore del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano in Toscana per il 2022 è la via Vandelli.

Il luogo del cuore del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano in Toscana per il 2022 è la via Vandelli. Una gigantesca opera dell’ingegno umano che unisce Modena, il Frignano, la Garfagnana, fino alla costa. Progettata nel ‘700 dall’abate matematico Vandelli per collegare il Ducato di Modena alla Toscana e per garantire agli Este l’accesso al mare, la via rappresentava un’autostrada ante litteram. La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, assieme all’Unione dei comuni della Garfagnana, ha sostenuto la realizzazione del docu-film “La Via è una” di Giulio Ferrari realizzato per conservare e valorizzare il mito, la bellezza, le leggendo e il ricordo di questa strada pionieristica. Oggi la via Vandelli ha ricevuto oltre 26mila voti, diventando, di diritto, il luogo del cuore toscano del Fondo Ambiente Italiano. “La madre di tutte le strade moderne” continua ad attirare e affascinare: è possibile percorrerne un tratto a partire da San Pellegrino in Alpe. Qui potete trovare il servizio di NoiTv: https://www.noitv.it/…/i-luoghi-del-cuore-del-fai-in…/ Qui, invece, tutte le info sulla via Vandelli: www.viavandelli.com