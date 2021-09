Il Luna Park di Lucca è sempre più inclusivo.

Le giostre sono sempre state il cuore pulsante della vita dei ragazzi di questa città, meta privilegiata, chiunque di noi ha ricordi indelebili di serate passate là.

E proprio per questo abbiamo voluto che tutti i bambini e ragazzi potessero vivere quel luogo nel migliore dei modi.



Grazie all’interessamento di Alberto De Luca, responsabile dei comitati degli esercenti delle giostre, da quest’anno, oltre alla consueta giornata dedicata alle persone con disabilità, ci saranno alcune novità.



Dal lunedi al giovedi dalle 15 alle 16.30 ci sarà l’ora della calma, un momento in cui all’interno delle giostre tutte le musiche saranno tenute più basse per venire incontro a tutte le persone con disabilità sensoriali, come le persone autistiche e cieche che risentono più di altre dei rumori.

Fuori da questi orari sarà comunque sempre possibile chiedere all’esercente di abbassare la musica per il tempo del giro della giostra.



E’ stato anche confermato da parte di tutti gli esercenti la gratuità per l’accompagnatore di una persone con disabilità nel caso sia necessario.



Crediamo che questo possa essere di grande utilità per tutte le persone, e un messaggio importante verso la vera inclusione che possa essere replicata da altre città.

Ringraziamo Simona Torlai, l’assessore Chiara Martini, Pilade Ciardetti e il Tavolo della Disabilità per il supporto prezioso.



Vorremmo che queste novità raggiungessero il più grande numero di persone, il Luna Park di Lucca è meta storica per una buona parte della Toscana.