Il lucchese Luciano Adami vince la prova dello Spino nel Campionato Italiano Velocità in Salita Gruppo 5° Moto d’Epoca

Il lucchese Luciano Adami vince la prova dello Spino nel Campionato Italiano Velocità in Salita Gruppo 5° Moto d’Epoca

Il pilota del Motoclub Garfagnana Luciano Adami si è aggiudicata forse la gara più prestigiosa in cui si articola quest’anno il Campionato Italiano Velocità in Salita, arrivando primo nel Gruppo 5° 125 cc. Moto d’Epoca.

Le gare si svolgono nell’innovativa formula di una due-giorni. E quella dello Spino, svoltasi Sabato e Domenica, nell’incanto del Monte Baldo e della strada tortuosa del Tratto dello Spino è considerata una delle più affascinanti e molto tecnica dai motociclisti considerati più autentici, quelli che corrono su strade di montagna. Tra rischi naturali, strade non certo levigate come quelle delle piste e senza i grandi spazi di fuga in caso di caduta.

E infatti la manifestazione nazionale si è aperta con la commemorazione del pilota Claudio Fioravanti, qui tragicamente scomparso durante la gara del 2022. Qui, tra le provincie di Trento e Verona, ad un’altitudine di oltre 1700 metri dove è davvero difficile trovare la giusta carburazione per i motori “di una volta” cioè con carburatori “a caduta” che risentono molto dell’altitudine che necessariamente varia nelle corse in salita, cioè quasi sempre in alta montagna. Nessun problema di mezzo e di guida per il “sempre giovane” Luciano Adami, nativo di Gallicano, ma da sempre lucchese di adozione, imprenditore di successo in quel di Carraia (Capannori) dove ha un’apprezzatissima azienda che produce pezzi di precisione per cartiere e quindi ha un’altissima competenza… “meccanica”.

Adesso, è atteso alle ultime due prove nazionali, ad iniziare dalla prossima che si terrà il 24 Giugno: la storica e mitica gara di Volterra che dalle Saline, monta verso la città etrusca, dove molti lucchesi motociclisti si ritroveranno saranno ad applaudire ed incitare Luciano Adami.

Appassionati delle due ruote veloci (anzi velocissime, visto che nell’ultima gara del Mugello Nella Tissot Sprint del GP d’Italia Oakley 2023 Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) ha raggiunto un nuovo record: 366.1 km/h.

dalla storica Fornaci di Barga-Barga, mitica gara che vide la partecipazione di grandissimi piloti e che quest’anno verrà ripresa con una gara rievocativa dopo tantissimi anni di inutili tentativi, nella giornata del 20 Agosto 2023, il che sta creando un’enorme attesa in tutti i motociclisti d’Italia.