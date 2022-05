il Liceo Artistico Musicale “A.Passaglia” ospita la VBB Vaskivuori Big Band della scuola Vaskivuoren Lukio, Vantaa, Finlandia

LICEO ARTISTICO MUSICALE “A. PASSAGLIA”

JAZZ WITHOUT BORDERS: L’ERASMUS UNISCE ITALIA E FINLANDIA

Dal 25 al 29 maggio il Liceo Artistico Musicale “A.Passaglia” ospita la VBB Vaskivuori Big Band della scuola Vaskivuoren Lukio, Vantaa, Finlandia. L’Orchestra Jazz del Liceo e la VBB saranno protagoniste di due concerti: il 27 maggio alle 21 presso l’auditorium Caruso di Torre del Lago e a Lucca, in Piazza S.Francesco, e sabato 28 maggio dalle ore 18, nell’ambito della annuale Passeggiata Musicale.

Per il progetto Erasmus+ “Jazz without Borders” gli studenti di Lucca hanno partecipato ad una settimana di scambio a Vantaa e Helsinki dal 18 al 23 maggio. Durante questa mobilità i ragazzi italiani hanno avuto modo di conoscere la cultura e le tradizioni della Finlandia e si sono esibiti, insieme ai loro colleghi della scuola Vaskivuoren Lukio, in due concerti.

“Ho partecipato personalmente al progetto” – afferma la DS Maria Pia Mencacci – “molto interessante e formativo anche per noi adulti. Ci siamo confrontati con una realtà diversa dalla nostra, e abbiamo tratto la consapevolezza che ogni sistema scolastico si migliora con un confronto aperto e costruttivo. Gli studenti, con entusiasmo e serietà da professionisti, hanno provato e suonato con i loro coetanei, creando velocemente relazioni importanti. Speriamo che questa esperienza possa continuare in futuro ed estendersi anche al Liceo Artistico del nostro istituto.”

Il progetto “Jazz without borders” nasce nel 2019 ma, a causa della pandemia, non è stato possibile realizzare le mobilità previste nei due anni successivi. Grazie a numerosi incontri online, i ragazzi e le ragazze delle due orchestre hanno lavorato a distanza creando un’orchestra virtuale che ha realizzato due video di due standard jazz: Song for my father e Tio Macaco (reperibili sul canale youtube del Liceo).

“Le due scuole – continua Alberto Vannucci, ideatore del progetto e coordinatore dei progetti Erasmus e Pon del Liceo Passaglia – hanno collaborato ottimamente e tra alunni e docenti si è instaurato un rapporto che va al di là del puro lato professionale. Il Liceo Passaglia è una delle poche scuole che, da quest’anno, possono vantare l’accreditamento Erasmus, garanzia della possibilità di realizzare numerosi progetti di scambio nei prossimi anni”.

Orchestra Jazz Passaglia – docenti preparatori e direttori: Fabrizio Desideri, Marco Cattani, Manolo Nardi

VBB Vaskivuori Big Band – docente preparatore e direttore: Mika Karhunen