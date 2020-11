Il Liceo Artistico Musicale “A. Passaglia” di Lucca porta a casa due premi su tre destinati alle scuole superiori e due premi speciali.

Il Liceo Artistico Musicale “A. Passaglia” di Lucca vince due premi su tre e due premi speciali destinati alle scuole superiori dell’edizione Creactivity 2020 promossa da Comune di Pontedera, Fondazione Piaggio, ISIA Firenze, Istituto di BioRobotica – Scuola Superiore Sant’Anna, Istituto Modartech, Pont-Tech, MBVision, diretta e coordinato da Max Pinucci. Creactivity si è svolta per la prima volta con una modalità a distanza: 150 partecipanti (tra studenti universitari e studenti delle scuole superiori) e 150 ore di tempo a disposizione.

Entusiasmo nelle parole di Maria Pia Mencacci, Dirigente Scolastica del Liceo Artistico Musicale: “È una grande soddisfazione avere conseguito questi premi ed è ancor più importante in un momento come quello che stiamo vivendo. Merito dei ragazzi e dei loro docenti.”

Il premio per l’area progettuale Product Design e Mobilty con il lavoro “Inwardly” è stato presentato dagli allievi Langella Sara, Palmerini Maila, Marfia Valentina, Sirbu Adina, Pardini Alice, Perfetti Giada, Gabriele Rossi (classe 5 A – indirizzo Design). “Il nostro progetto – spiegano i ragazzi – vuole richiamare un concetto di riconnessione non convenzionale che si slega dal digitale e punta ad un contatto interiore o con altri”.

“Inwardly” consegue inoltre anche il premio speciale “Product / Mobility“: un premio in pubblicazioni e abbonamenti a cura di ISIA Firenze.

“Il nostro progetto – illustrano invece la Gentosi Noemi e Ruggiero Cristian (classe 5 A – indirizzo Design) che hanno conseguito il premio per l’area Creative Engineering con il progetto denominato “Re-ProthesiX” è quello di mettere alla pari i diversamente abili senza alcun problema.”

Entrambi i gruppi sono stati guidati dai prof. Michele Martinelli e Greta Parri.

Il Liceo “A. Passaglia” consegue inoltre un altro premio speciale per l’area “Fashion e Comunicazione” che va a Marco Milanese (5 E) con il progetto “Sinapsi”: “Il mio intento non è quello di mettere in evidenza solo l’aspetto biologico, ma anche quello etico, ovvero l’importanza di questo tema nelle relazioni umane.”

Il premio consiste in una borsa di studio area Fashion/Comunicazione erogato dall’Istituto Modartech.