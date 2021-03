Il libro Im…possibile del mago Nicola Lazzarini, tutto sul cubo di Rubik

BARGA – (Im) possibile di Nicola Lazzarini (Zazza The Magician), giovane prestidigiatore di Barga, è il primo libro nel panorama Magico italiano che tratta questo argomento, la Magia con il Cubo di Rubik.

Il cubo di rubik è il famosissimo rompicapo dell’architetto Ungherese Erno Rubik, nel 2020 erano 40 anni dalla nascita del Famoso Gioco. L’idea di Lazzarini di scrivere il suddetto libro, in vendita su amazon e nei negozi di magia in tutta Italia, è nata per due semplici motivi: un anno di tempo avuto a disposizione (causa stop spettacolo per il covid) per poter ordinare le idee presenti nei suoi appunti e dar vita ad un manuale che in Italia non esisteva.