Il libro di Davide Paolini e Gianni Mercatali a Villa Bertelli

Appuntamento con la cucina nostrale di alta classe venerdì 11 agosto alle 18.00 nel Giardino dei lecci di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, dove il direttore della Casa Editrice del Gruppo Editoriale Matteo Parigi Bini presenterà il libro A tavola vista mare, scritto a quattro mani dal Gastronauta Davide Paolini, insieme al capo della comunicazione enogastronomica toscana e non solo, Gianni Mercatali, che saranno con lui sul palco. Un graditissimo ritorno alla Villa per Paolini, dopo la sua partecipazione di qualche anno fa alla rassegna Scrivere il cibo di Corrado Benzio e affezionato ospite Mercatali, che da oltre trent’anni in luglio e agosto gestisce la sua attività da Forte dei Marmi, dove ha creato il seguitissimo evento A tavola sulla spiaggia. L’opera riavvolge il nastro sulla nascita della tradizione culinaria cittadina, dalle focaccine e bomboloni, alla nascita dei primi ristoranti sul mare, per arrivare ai trentasei indirizzi da non perdere, scelti con particolare attenzione dagli autori. Paolini e Mercatali nelle duecento pagine del libro dimostrano come oggi i ristoranti degli stabilimenti balneari abbiano raggiunto un alto livello qualitativo, smentendo il luogo comune che siano in grado di offrire solo i tradizionali spaghetti con le arselle e il fritto misto. Una selezione accurata, che annovera realtà di oltre un secolo, con quelle più recenti e modaiole, in un raffinato mix di tradizione e originalità. Ancora un omaggio a Forte dei Marmi, sempre più lanciata nel top delle più rinomate località turistiche nazionali e internazionali. Ingresso libero. Prenotazione 0584 787251