Il libro che la storia della Resistenza toscana attendeva da anni.

In questo libro anche tutta la rabbia per il comportamento di altre forze resistenziali nei confronti di quello che per lui era, prima che un compagno di lotta, un amico fin dall’infanzia: Silvano Fedi il partigiano più amato e “strumentalizzato” di Pistoia, presenza costante nel racconto. Carlo Giovannelli, cresciuto insieme a Silvano anche come antifascista, non riusciva ad accettare il fatto che ad una persona pura, trasparente, sincera, si cercasse in tutti i modi di affibbiare “post mortem” una tessera di appartenenza. Fedi fu un partigiano libero.

Nel libro anche Manrico Ducceschi Pippo il comandante dell’XI zona.