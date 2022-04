Il LFFEC 2022 si terrà dal 23 settembre al 2 ottobre 2022

È ufficiale: il LFFEC 2022 si terrà in autunno, e per la precisione dal 23 settembre al 2 ottobre .

La data designata per Effetto Cinema Notte è quella del 1 ottobre, mentre le mostre si terranno dal 30 aprile al 29 maggio. Queste ultime, di cui torneremo a parlare molto presto, saranno una sorta di anteprima delle attività del Festival e saranno allestite in collaborazione con la Casa d’Arte San Lorenzo e Over The Real.

Approfittiamo di questa occasione per presentarvi la bellissima grafica ufficiale del Festival, disegnata come sempre dal nostro Francesco Giani.

“È un concept che nasce dalla volontà di rendere omaggio a 3 icone del nostro cinema: Monica Vitti, Vittorio Gassman e Pier Paolo Pasolini. Ecco allora che un volto rubato da “La Tosca” è celato dall’ala del corvo di “Uccellacci e Uccellini”, mentre la Lancia Aurelia de “Il sorpasso” si mette in mostra alla base della composizione.

Il rosso ed il blu sono i colori predominanti tra illustrazione e testo. Colore caldo e colore freddo; una necessaria e disperata ricerca di equilibrio indice dei tempi quasi distopici che stiamo vivendo.

Lucca Film Festival 2022, anzi: DUEMILAVENTIDUE“.

—

Nelle prossime settimane importanti aggiornamenti in arrivo!

