Il lato oscuro del digitale, i giovani da salvare Il libro COCA WEB a Villa Bertelli

Il lato oscuro del digitale, i giovani da salvare Il libro COCA WEB a Villa Bertelli di Forte dei Marmi

venerdì 30 giugno alle 18. 00 con l’autore Andrea Cangini

e Rosaria Sommariva dell’associazione “Riaccendi il sorriso”

Ingresso libero Prenotazione 0584 787251

Il web è uno strumento importante e anche utile ma può rappresentare un “territorio” dove i rischi, spesso drammatici, sono dietro l’angolo soprattutto per le giovani generazioni. E i tragici fatti di cronaca registrati in questi ultimi giorni sono lì a dimostrarlo. Nell’ambito del cartellone della rassegna l’Altra Villa, venerdì 30 giugno alle 18.00 nel Giardino dei lecci di villa Bertelli è in programma “Il lato oscuro del digitale: I rischi del web”. Due gli ospiti che verranno intervistati dal giornalista Enrico Salvadori: Andrea Cangini, (già senatore della Repubblica e già direttore del Quotidiano nazionale e Il Resto del Carlino, attualmente segretario generale della Fondazione Luigi Einaudi) e la dottoressa Rosaria Sommariva, presidente dell’associazione “Riaccendi il Sorriso” ed esperta in medicina del sonno.

Nel corso dell’incontro verrà presentato il libro scritto da Andrea Cangini dal titolo Coca web: una generazione da salvare (Minerva Edizioni). Cangini attraverso il suo libro vuole mettere in guardia diverse generazioni su come l’uso sconsiderato dei dispositivi elettronici stia diventando una droga per i più giovani. “Per la prima volta nella storia dell’umanità, le nuove generazioni mostrano un quoziente di intelligenza inferiore a quello delle generazioni che le hanno precedute – spiega Andrea Cangini nel suo libro -, calano le facoltà mentali dei più giovani, aumenta il loro disagio psicologico. I dati riguardanti ansia, stress, depressione, disturbi alimentari, autolesionismo, aggressività fanno paura e sono in crescita costante. Questo è l’effetto di una vita trascorsa usando social, video, chat e videogiochi. Un uso che, stimolando il cervello a rilasciare il neurotrasmettitore della sensazione del piacere, non può che degenerare in abuso. Il web come la cocaina, appunto”.

Il libro raccoglie i dati e le audizioni dell’indagine conoscitiva sul rapporto tra la tecnologia digitale e i giovani, condotta durante la scorsa legislatura dalla commissione Istruzione del Senato su iniziativa dell’allora senatore Cangini. L’associazione “Riaccendi il Sorriso”, presieduta dalla dottoressa Rosaria Sommariva, vuole sensibilizzare la popolazione e soprattutto le nuove generazioni a un uso corretto dei dispositivi digitali e dei social.

“Sono onorata di poter intervenire a questa iniziativa a villa Bertelli – spiega la dottoressa Sommariva – per parlare dei rischi di un uso improprio dei dispositivi digitali. Sempre più persone, di tutte le età, fanno un uso scorretto di questi strumenti, e soprattutto le nuove generazioni ne stanno diventando dipendenti. Il mio lavoro, insieme a quello dei membri dell’associazione ‘Riaccendi il Sorriso’ è quello di sensibilizzare verso un uso corretto e consapevole dei dispositivi digitali”.

L’incontro è a ingresso libero con prenotazione dei posti allo 0584 – 787251.