IL LAMPREDOTTO FIORENTINO

Preparazione del brodo:

Tagliate grossolanamente gli odori e metteteli a cuocere in acqua salata. Lasciate sobbollire finché le verdure sono cotte e quindi aggiungere il lampredotto intero. Far bollire a fuoco lento per un’ora circa o comunque fin quando è tenero come il burro.

Estraete il lampredotto dal pentolone con un forchettone da cucina, tagliatelo quindi a listarelle o a pezzi e servite in piatto o nel panino.

Se gradite un sapore più delicato (ed una maggiore leggerezza) prima di tagliarlo potete sbucciarlo, rimuovendo con forchetta e coltello da cucina lo strato esterno dello stomaco.

Servite irrorando di sale e di pepe, quindi aggiungete eventualmente la salsa verde.

Se servito nel panino (tipicamente una rosetta), si consiglia di bagnare la fetta di pane superiore nel sugo del bollito, per un tocco aggiuntivo di lussuria del palato.

Il lampredotto si serve anche aggiungendo la salsa verde, quella della nonna tanto per intenderci

FONTE EZIO LUCCHESI