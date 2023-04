IL LAGO DI SIBOLLA APRE PER UNA VISITA STRAORDINARIA

FIORISCONO I NARCISI NELLA RISERVA NATURALE DEL LAGO DI SIBOLLA: APERTURA STRAORDINARIA PER DUE GIORNI

Il 15 e il 16 aprile l’amministrazione comunale e l’associazione Amici del Padule di Fucecchio apriranno in via straordinaria, per due giorni, le porte del centro visite accompagnando cittadini, escursionisti, appassionati e curiosi alla scoperta dell’area, in questo periodo ancora più spettacolare grazie alla fioritura dei narcisi.

Il centro visite sarà aperto dalle 15 alle 18.30 del sabato e dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.30 della domenica. Sarà l’occasione, si spiega, per immergersi tra i colori, i suoni, i profumi e le particolarità della riserva: un momento speciale, adatto a tutti, anche ai più piccoli, per esplorare da vicino una delle zone più belle del territorio.