IL LABARO DI MULINA NON PARTECIPERA’ SABATO PROSSIMO AL 79°ANNIVERSARIO DELL’ECCIDIO DI SANT’ANNA.

Mulina di Stazzema, 9 agosto 2023

Email inviata oggi pomeriggio all’attenzione del sindaco di Stazzema e Presidente dell’Istituzione Parco nazionale della Pace, Sig. Maurizio Verona; del Direttore dell’Istituzione Parco nazionale della Pace, Dott. Michele Morabito; dei Sig.ri membri del CDA dell’ Istituzione Parco nazionale della Pace.



Oggetto: Il labaro Martiri di Mulina di Stazzema non parteciperà sabato 12 agosto 2023 al 79° anniversario della strage di Sant’Anna di Stazzema



Egregi signori, considerato che l’Istituzione Parco nazionale della Pace non valorizza come invece dovrebbe fare la memoria della barbarie nazifascista perpetrata a Mulina di Stazzema (fatta salva l’indizione dell’annuale cerimonia commemorativa che dal 1991 si tiene nella frazione ogni 11 agosto), per questo motivo Vi comunico che il labaro Martiri di Mulina non interverrà sabato 12 agosto 2023 al 79° anniversario della strage di Sant’Anna di Stazzema.



Dal 2015 è iniziata una de-memorizzazione che tradisce profondamente l’impegno che fu assunto nella chiesa di San Rocco nel giugno 2014 dal sindaco Verona e dall’amministrazione comunale dell’epoca. Da quel momento in poi – fu detto durante una assemblea pubblica tenutasi nella chiesa di San Rocco e nel contempo si invitò il Gruppo Labaro Martiri di Mulina di Stazzema a non interessarsi più dell’annuale cerimonia – il Comune di Stazzema avrebbe onorato unitamente alla comunità di Mulina le vittime del nazifascismo.

Sono trascorsi nove anni e i risultati di questo solenne impegno sono sotto gli occhi di tutti, con l’area della memoria lasciata per mesi e mesi nel più vergognoso degrado e senza uno straccio di progetto che sia finalizzato alla valorizzazione di questa custodia di vittime nazifasciste se non quello del ventennale refrain con cui si professa la volontà di realizzare un museo del sacrificio del Clero negli spazi di una canonica divenuta sempre più fatiscente e inagibile, così come lo è diventata la chiesa di San Rocco, ormai chiusa da quasi quattro anni, in attesa della sistemazione del tetto, per il quale sono a disposizione complessivamente 326.000,00 euro: 200.0000,00 euro da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e 126.000,00 euro da parte della Conferenza Episcopale Italiana.

Egregi signori, riporterò a Sant’Anna il labaro Martiri di Mulina di Stazzema solo quando ci saranno fatti concreti e non parole per la valorizzazione della memoria che si custodisce nella frazione, che spesso è definita porta del Parco nazionale della Pace. Che lo si dimostri una volta per tutte!



Giuseppe Vezzoni



Gruppo Labaro Martiri di Mulina di Stazzema,addì 9.8.2023