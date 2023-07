Il killer di Michelle: ” Mi aveva portato delle canne, voleva dei soldi e l’ho uccisa”

Il 17enne al Gip: ‘Michelle voleva i soldi, io ho preso il coltello’

‘Mi aveva portato delle canne’ ha detto confermando la sua versione. Convalidato il fermo. Il padre della vittima: ‘Lo Stato deve fare giustizia, altrimenti c’è la giustizia della strada’

E’ stato convalidato il fermo del 17enne accusato dell’omicidio di Michelle Maria Causo. Il giovane, che deve rispondere di omicidio volontario, è stato portato nel carcere minorile di Casal del Marmo dopo l’interrogatorio del gip durato quattro ore.

L’interrogatorio davanti al Gip, al centro di prima accoglienza nella capitale è durato 4 ore.

Dalle dichiarazioni del giovane potrebbero essere emersi elementi per fare luce su diversi aspetti ancora poco chiari della vicenda, tra cui il movente dell’omicidio.

“Mi aveva dato dell’hashish, un paio di canne, e per questo era venuta a casa: voleva 20-30 euro. La discussione è diventata sempre più accesa e io ho poi ho preso il coltello”. Il diciassettenne interrogato per l’omicidio della sua coetanea, Michelle Causo, avrebbe confermato oggi davanti al Gip – secondo quanto si apprende – la versione già resa agli investigatori subito dopo l’arresto.