il Gruppo Trekking Pegaso piange la prematura ed irrimediabile perdita di una sua colonna portante,Paolo Bambini.

La sua simpatia,la sua passione per la natura ed in particolar modo la montagna,il suo acuto e filosofico intelletto ci mancheranno per sempre. Ancora di più ci mancherà il suo sorriso e la sua voglia di far cagnara attorno ad una chitarra.

Il nostro fraterno abbraccio possa scaldare in questo terribile momento la famiglia,in particolar modo la moglie Bruna ed i figli Silvia, Giulio e Francesca.

ALDO LANINI