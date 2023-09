Le congratulazioni dell’amministrazione comunale al Gruppo del Palio e alla contrada Il Ponte

IL GRUPPO SBANDIERATORI E MUSICI PALIO DEI MICCI SFIORA IL PODIO AI CAMPIONATI ITALIANI

SERAVEZZA – Il Gruppo sbandieratori e musici Palio dei Micci di Querceta ha sfiorato il podio nel corso della 41° edizione della Tenzone Aurea, la massima serie del campionato nazionale per musici e sbandieratori, svoltasi nel fine settimana a Montagnana (PD).

Il gruppo quercetano, presieduto da Giacomo Galeotti, si conferma ancora una volta ai vertici nazionali conquistando il quarto posto nella classifica assoluta della combinata, alle spalle del gruppo padrone di casa Città Murata di Montagnana che ha guadagnato il podio più alto, e dei gruppi di San Luca e del Palio di Ferrara.

Il Gruppo Palio è riuscito a conquistare ben quattro finali su cinque specialità in gara, confermando l’eccellente livello tecnico dei propri musici e sbandieratori.

“Nonostante avessimo cambiato parecchi atleti rispetto all’anno scorso e alcuni all’esordio del campionato nazionale – commenta il presidente Giacomo Galeotti – sapevamo di poter proporre degli esercizi di notevole livello tecnico sia negli sbandieratori che nei musici, quindi eravamo consapevoli che la finale sarebbe stato l’obbiettivo minimo, riuscendoci nel singolo, nella coppia, nella piccola squadra e nei musici”.

Si chiude così per il Gruppo Sbandieratori Palio dei Micci un’annata intensa di attività con ottimi risultati (tra questi anche la conquista della combinata ai Giochi giovanili di Ascoli Piceno, lo scorso giugno), tanto più che il livello tecnico dei gruppi partecipanti è sempre più alto e rimanere ai vertici richiede una preparazione con mesi e mesi di prove ed una concentrazione durante l’esercizio che deve essere sempre altissima.

A complimentarsi con gli sbandieratori e musici Palio dei Micci anche l’amministrazione comunale che, attraverso la pagina Facebook del Comune, aveva rivolto un in bocca al lupo al Gruppo e alla contrada Il Ponte, anch’essa in gara e che ha chiuso il campionato con un importante ottavo posto, migliorando così ancora una volta le sue prestazioni.

“Le nostre congratulazioni al Gruppo Palio dei Micci e al presidente Giacomo Galeotti per aver ancora una volta dimostrato grandi capacità e serietà con cui affrontano gli appuntamenti agonistici – commenta il sindaco Lorenzo Alessandrini – un gruppo motivato, affiatato e dalle grandi potenzialità che ha espresso anche nel corso di questi campionati italiani. Queste ragazze e ragazzi sono ambasciatori della nostra terra, facendo conoscere le tradizioni, la Versilia e il carattere determinato che ci contraddistingue. Quanto vale anche per i giovani della contrada Il Ponte che, seppur di un altro comune, appartiene sempre alla grande famiglia del Palio dei Micci e i cui risultati sono un ulteriore elemento di orgoglio per questa manifestazione”.

Un plauso alla contrada rossoblu viene espresso anche dal presidente del Palio Galeotti che esprime i complimenti suoi e dell’intero gruppo per l’ottimo campionato e per i risultati ottenuti.