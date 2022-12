Il Gruppo Fratres Ugo Giannini di Lunata, ha una nuova presidente, Silvana Pisani,

Il Gruppo Fratres Ugo Giannini di Lunata, ha una nuova presidente, Silvana Pisani, nominata all’unanimità dal direttivo eletto nelle elezioni del 26 e 27 novembre scorso, composto da Michele Caniparoli, Gervasio Fontana, Luana Cesari, Achille Franceschini, Leonardo Massa, Aurora Pardini, Canio Mecca, Renzo Avenante.

La nuova Presidente dopo aver ringraziato della preziosa azione di volontariato tutte le Donatrici e Donatori iscritti al Gruppo, chi l’ha preceduta nella carica, Gervasio Fontana e Lara Pacini per l’importante lavoro svolto e i membri del Direttivo per la loro disponibilità, ha sottolineato come questo organismo, formato da membri storici e da altri alla prima partecipazione, possa rappresentare un potenziamento nell’attività dei Fratres, innovativo pur nella continuità.

“Oltre alle molteplici attività da sempre svolte dal Gruppo Fratres, importante realtà del territorio – esordisce Pisani – mi impegnerò, con il Direttivo per realizzare il nostro obiettivo principale, sviluppando iniziative di sensibilizzazione, soprattutto tra i giovani, sulla consapevolezza dell’importanza della donazione di sangue. Donare il sangue e il plasma vuol dire salvare una vita, ce n’è un bisogno sempre crescente e, oltre ad essere un atto di solidarietà verso chi soffre, rappresenta una importante opportunità di prevenzione e attenzione verso la propria salute”.

“Inoltre – continua – non mancheremo di intervenire con attività concrete per essere punto di riferimento della nostra comunità, con particolare attenzione alle famiglie e anziani, in attuazione dei valori che sono lo spirito fondante dell’attività di volontariato dei Fratres. Termino facendo un appello a tutte e tutti – uomini e donne, giovani e non – a divenire donatori di sangue e, anche per chi non lo fosse o non potesse, ad avvicinarsi al gruppo Fratres di Lunata, in qualsiasi forma e disponibilità di tempo, per condividere attività e idee, contattandoci, tramite la pagina facebook “Donatori Fratres Lunata”, la mail donatorilunata@gmail.com, al numero 3293969565 o tramite i membri del Direttivo. Per fare ancora meglio, è importante la vicinanza e partecipaz

ione di tutti.”