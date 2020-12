Il gruppo Fratres di Castiglione di Garfagnana dona un monitor per i parametri vitali alla Pediatria di Barga

Barga, 23 dicembre 2020 – Un monitor portatile di ultima generazione per la rilevazione dei parametri vitali dei piccoli pazienti della Pediatria e della Neonatologia dell’ospedale “San Francesco” di Barga. E’ stato consegnato ufficialmente oggi (23 dicembre) dal gruppo Donatori di sangue Fratres di Castiglione di Garfagnana, in particolare dal presidente Antonio Martinelli e dal segretario Giovanni Morganti.

A fare gli onori di casa per l’Asl è stata, in rappresentanza della direzione sanitaria ospedaliera, Romana Lombardi, insieme al personale del reparto di Pediatria, guidato dalla responsabile Laura Crespin, ed agli operatori di Ostetricia.

Questo gruppo “Fratres” – come ha ricordato il presidente Martinelli – aveva già effettuato in precedenza alcune donazioni agli ospedali della Valle del Serchio, ma questa volta si è voluto pensare in maniera specifica ai piccoli pazienti.

Le dottoresse Lombardi e Crespin hanno sottolineato l’importanza di questo gesto di solidarietà e la rilevanza della donazione anche per l’attività quotidiana dei reparti. Si tratta infatti di un’ apparecchiatura molto utile, sia per chi è ricoverato in Pediatria che per il reparto neonatale.

La consegna del moderno macchinario è avvenuta alla presenza anche del sindaco di Barga Caterina Campani.

Il gruppo “Fratres” di Castiglione di Garfagnana è una realtà del volontariato assai affermata, con oltre 120 donatori attivi.

In allegato alcune foto della donazione del macchinario alla Pediatria di Barga

(sdg)