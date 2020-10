il gruppo di opposizione Orgoglio Comune di Borgo a Mozzano, esprime appoggio e sostegno ai lavoratori della Lucart.

Abbiamo appreso – esordiscono i consiglieri- dai mezzi stampa, dai social ma, soprattutto da alcuni operai che ci hanno contattato, della situazione lavorativa che stanno attraversando da diverso tempo all’interno di tale azienda cartaria che ha sede a Diecimo.

Già a Luglio c’è stata una protesta dovuta dalla mancanza di spogliatoi, per diversi mesi, nonostante il tempo doveva essere di 30 giorni.

Un ritardo che ha costretto gli operai a doversi recare in azienda indossando gli abiti di lavoro per poi ritornare a casa, dopo 8 ore lavorative con gli stessi vestiti, senza nemmeno aver avuto la possibilità di farsi una doccia.

Ma non solo, altri disagi come la mensa che sembra sia risultata inadeguata sempre a causa di lavori in corso.

La situazione è ulteriormente peggiorata perché gli operai hanno iniziato a fare una serie di scioperi dato che hanno il contratto integrativo scaduto da molto tempo e l’azienda sembra che non voglia rinnovarlo ma, voglia riproporre adeguamenti dei valori economici al ribasso, negando quindi ai lavoratori gli aumenti di salario.

Fiduciosi in una risoluzione concreta, equa e dignitosa per tutti, diamo pieno sostegno agli operai, il lavoro e la produzione sono importanti soprattutto nel nostro territorio che a causa del Covid-19 non sta passando un bel periodo economico.

Seguiremo con attenzione l'evolversi della situazione.