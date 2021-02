il gruppo consiliare di Orgoglio Comune, questa mattina ha scritto al Preffetto di Lucca per la situazione in cui si trova la strada SS12 del Brennero.

Nella lettera si legge

“I sottoscritti: Lorenzo Bertolacci, Yamila Bertieri, Enza Brunini e Indro Marchi, in qualità di consiglieri comunali a Borgo a Mozzano, gruppo Orgoglio Comune, con la presente rappresentano la situazione inerente la strada Statale 12 del Brennero.

Da troppo tempo si evidenziano disagi e malumori da parte dei cittadini e delle attività commerciali, per la sua prolungata chiusura, di quasi tre mesi, che sta peggiorando la già delicata situazione economica del territorio.

Chiediamo un pieno coinvolgimento e una piena sinergia per permettere in tempi celeri, una rapida apertura. Troppe le promesse non rispettate accompagnate da false illusioni.

A nostro avviso serve concretezza e trasparenza.

Confidiamo nel Vostro interessamento e rimaniamo in attesa di una Vostra risposta.

I nostri distinti saluti.

I consiglieri di Borgo a Mozzano :

Lorenzo Bertolacci;

Yamila Bertieri;

Enza Brunini;

e Indro Marchi”.