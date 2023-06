IL GRIDO DEL FALCO sabato 10 GIUGNO NEL SALONE DELLA SS. ANNUNZIATA DEL CHIOSTRO DI SANT’AGOSTINO

Pietrasanta_ Sabato 10 giugno, alle ore 17,30, Giovanni Guidi e Costantino Paolicchi presenteranno il romanzo breve Il grido del falco di Giuseppe Vezzoni, l’ultimo libro scritto dall’autore versiliese. La storia è ambientata a Pruno di Stazzema, frutto dell’immaginazione dell’autore. Invece reali sono i cambiamenti del vivere in Alta Versilia, divenuti più problematici per una popolazione che sta invecchiando ed è privata sempre più di quel ricambio generazionale a causa della denatalità e per l’abbandono della montagna da parte delle poche coppie giovani. Costantino Paolicchi, lo scorso 14 gennaio, definì Il grido del falco

“un romanzo breve ovvero un racconto lungo, che narra la storia di Se’ della Regna, ambientata nel bellissimo paese di Pruno, eletto a simbolo di una ideale comunità dell’alta Versilia dove convivono passioni, virtù, debolezze, malizie e tutto quel patrimonio di varia umanità al quale possiamo ancora attingere, per nostra fortuna” . In questo contesto la storia riesce a fornire spunti per una riflessione sull’attualità che attraversa la montagna versiliese e uno spaccato di un vivere ancora ricco di emozioni, tradotte in un dialetto che sta piano piano scomparendo e incastonate nella cornice delle bellezze naturali che solo l’Alta Versilia possiede per l’insondabile privilegio concesso dal creato. Davanti alla panchina dei bischeri morti, che Vezzoni ha scoperto esistere davvero a Pruno, scorre il tempo che inesorabilmente sta perdendo l’identità col passato. Il romanzo è un cassetto in cui sono stati riposti tradizioni e mozziconi di un vivere che devono essere custoditi, conosciuti e tramandati. Esso va assolutamente aperto per sentire il grido del falco quando riavverte il battito del cuore, l’attenzione verso l’altro e non più rivolta su se stesso. La vicenda del Sè dela Regna e della badante polacca Michaina è un incontro di vita che oggi può accadere in qualsiasi comunità della montagna versiliese. Una storia d’amore nella sera che incede al calcio delle Apuane.

