IL GRIDO DEL FALCO, L’ULTIMO LIBRO DI GIUSEPPE VEZZONI

IL GRIDO DEL FALCO, L’ULTIMO LIBRO DI GIUSEPPE VEZZONI

Presto la presentazione ufficiale

L’ultimo libro di Giuseppe Vezzoni, Il grido del falco, (Pezzini editore) è disponibile da oltre un mese presso la rivendita di giornali di Fabrizio Binelli, in Via Roma a Seravezza. Sono state stampate solo poche copie e per questo è distribuito solo a Seravezza. Il costo è di € 16,00 per 147 pgg. La prefazione è stata scritta da Giovanni Guidi. Il libro sarà presentato ufficialmente tra una decina di giorni. La vicenda del romanzo breve è frutto dell’immaginazione. L’autore ha voluto incorniciare la storia nella splendida visione paesaggistica di Pruno e dell’Alta Versilia nel tentativo di far incrociare la fantasia con la realtà. Un pretesto per avvertire che il patrimonio del vivere in montagna si rischia di perderlo irrimediabilmente quando si lascia che prenda il sopravvento lo sfaldamento del senso d’appartenenza al territorio. In questa situazione d’allerta sul cambiamento che distacca e fa dimenticare il vivere passato germoglia un’ inconfessata storia d’amore tra la badante polacca Michaina e il Sè dela Regna, detto Il falco, un uomo che non aveva mai avuto bisogno degli altri, se non per sfruttarli, e che si era negato perfino di concedersi all’amore.

L’autore

Giuseppe Vezzoni, addì 6.1.2023