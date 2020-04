Il grande cuore di Altopascio non si ferma mai: nasce la colletta alimentare in favore di chi ha più bisogno!

Così, insieme a o pensato che sommare solidarietà a solidarietà possa solo fare del bene.Così, insieme a Conad Altopascio Via delle Cerbaie , ai gruppi Caritas di Altopascio, Marginone e Spianate e ai Fratres di Spianate è nata l’idea della colletta alimentare che ci permetterà di distribuire pacchi-spesa gratuiti alle famiglie fortemente penalizzate dall’emergenza Coronavirus. Funziona così: chi ha di più dà qualcosa a chi ha poco o niente. A partire da lunedì (6 aprile), al supermercato Conad di Altopascio, chi va a fare la spesa e vorrà contribuire, potrà acquistare prodotti in più, a lunga conservazione o per l’igiene personale, e lasciarli nei carrelli posizionati dietro le casse. Inoltre, per tre giorni a settimana (martedì, mercoledì e giovedì), dalle 10 alle 12, saranno presenti anche i volontari dei gruppi Caritas e dei Fratres di Spianate. Da solidarietà nasce solidarietà.

Da amore nasce amore.

Da umanità nasce umanità.

Questo significa essere comunità. Questo è Altopascio!

Andiamo verso una Pasqua in casa: alla preoccupazione della salute si unisce quella per i cittadini che non ce la fanno a coniugare le spese con l’acquisto dei generi di prima necessità. I buoni alimentari sono già in distribuzione e altri ne verranno erogati nei prossimi giorni, ma abbiam