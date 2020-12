il grande cuore del Rotary Club Viareggio Versilia

Sociale: 3.000 euro di buoni spesa sotto l’albero per famiglie bisognose, il grande cuore del Rotary Club Viareggio Versilia

3 mila euro di buoni dal Rotary Club Viareggio Versilia per la famiglie in difficoltà del Comune di Pietrasanta. Per la seconda volta in meno di un anno il Rotary Club Viareggio Versilia dimostra la sua vicinanza alla comunità di Pietrasanta. Nella prima occasione, lo scorso maggio, la grande mobilitazione dei soci dell’associazione, portò alla donazione di altri 2 mila euro in buoni spesa. Sono stati vice sindaco, Elisa Bartoli ed il Presidente della Consulta del Volontariato, Andrea Galeotti ricevere sotto l’albero di Natale allestito in Municipio, luogo simbolo della generosità di queste feste, la donazione a nome del Rotary Club dalle mani dei consiglieri Angela Rosi, Davide Marchi e Maria Grazia Cicardi. Presenti anche il preposto del Duomo di San Martino, Mons. Stefano D’Atri.

“Se oggi i pietrasantini più in difficoltà si sentono meno soli è anche grazie al contributo straordinario di associazioni come il Rotary che per la seconda volta in pochi mesi sono qui a donarci buoni spesa per l’acquisto di generi di prima necessità. La platea di concittadini in difficoltà si è molto allargata in questi mesi ma insieme non li lasceremo mai soli. – ha spiegato il vice sindaco Bartoli – La risposta del territorio in questi mesi è stata incredibile. La comunità vede solo una piccola parte della grande generosità di cittadini, imprese ed associazioni. Una generosità silenziosa e concreta. A nome dell’amministrazione comunale e dell’assessore all’associazionismo, Andrea Cosci ancora grazie per questa ennesima manifestazione di vicinanza”. I buoni spesa saranno distribuiti attraverso il braccio operativo della Consulta del Volontariato. “Mettiamo a disposizione l’esperienza e la presenza sul territorio – ha detto Galeotti – per garantire la consegna tempestiva dei buoni. Questi aiuti fanno la differenza perché sono aiuti concreti ed incidono sulla quotidianità. Grazie anche a nome delle 62 associazioni che aderiscono alla Consulta del Volontariato agli amici del Rotary Club Viareggio Versilia”.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts